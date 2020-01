Ibra per la rinascita, ma è Gigio il migliore in campo

Nell’Ibra day, è Gianluigi Donnarumma a conquistare il titolo di migliore in campo, con due miracoli che salvano il Milan

Tutti gli occhi erano puntati sul suo ritorno, su Zlatan Ibrahimovic, simbolo di una nuova rinascita rossonera. Gioca 35 minuti di qualità e si vede che il livello delle sue giocate è nettamente superiore rispetto a quelle dei suoi compagni, ma nella sua giornata, chi si distingue grazie a una grande prestazione, come già successo in diverse occasioni questa stagione, è Gianluigi Donnarumma che si prende con forza il titolo di migliore in campo, secondo la Gazzetta dello Sport. Un 7,5 in pagella, tiene a galla il Milan con due miracoli su Gabbiadini che evitano così al Milan di subire un’altra sconfitta dopo la brutta figura di Bergamo.

E basti pensare che due stagioni fa poteva andare via a parametro zero, tutti si ricordano di quella telenovela con Mino Raiola, suo agente, in cabina di regia. Fassone e Mirabelli erano stati messi alle strette, con un Paris Saint Germain pronto ad affondare per il portiere della Nazionale, ma con il senno di poi forse i due dirigenti del Milan, criticati duramente per il loro operato, qualcosa di buono l’hanno anche fatto perché ora Gigio, più di Ibra, è l’immagine di un ciclo che può far sperare ancora i tifosi rossoneri.