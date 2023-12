Ibra già nel mirino della critica: non è piaciuta una cosa a Salerno

Ibra già nel mirino della critica: non è piaciuta una cosa nell’ultima gara che il Milan ha giocato a Salerno

Ibrahimovic è sbarcato da poco sul pianeta Milan nelle nuove vesti di dirigente ma già una parte della critica ha individuato dei punti in cui lo svedese dovrà necessariamente crescere.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le immagini dell’Arechi hanno evidenziato come in alcuni atteggiamenti lo svedese sia stato un po’ goffo, come quando era indeciso se entrare nello spogliatoio oppure restare fuori. Dovrà studiare tanto perché la proprietà intende coinvolgerlo molto.