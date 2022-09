I risultati, in campionato, delle rivali del Milan in Champions League

Ecco i risultati in campionato delle avversarie del Milan in Champions League: i dettagli

Solo vittorie per le squadre del gruppo E di Champions League: ovvero Milan, Dinamo Zagabria e Salisburgo (Chelsea non ha giocato per il turno di stop a causa della morte della regina Elisabetta).

La Dinamo Zagabria ha vinto in trasferta per 1 a 0 contro il Club Gorica; il Salisburgo ha ha vinto sempre in trasferta per 0-3 e il Milan ha battuto la Sampdoria con il punteggio di 2-1.