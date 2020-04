Vari giocatori ed ex giocatori si sfidano ai videogame per raccogliere fondi da donare alla Protezione Civile, un po’ come fanno in Formula 1.

I giocatori di serie A (ma anche tanti ex) protagonisti di un evento in favore della Protezione Civile per raccogliere fondi con l’iniziativa #unitedperlitalia una sfida al videogame FIFA 20 un po’ come già avviene con i piloti di Formula 1.

Tanti i giocatori in campo, come Immobile, Florenzi e Pippo Falco ma anche tanti grandi ex come Materazzi e Oddo.