Honda carica il Milan prima dell’euroderby in semifinale di Champions League: il messaggio dell’ex rossonero

Inter e Milan sono in campo stasera a San Siro per la sfida valevole per il ritorno della semifinale di Champions League.

Tanti i messaggi di sostegno nei confronti degli uomini di Stefano Pioli, tra cui quello di Honda. «Forza Milan» ha scritto l’ex rossonero su Twitter.