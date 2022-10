Higuain: «Ho vissuto bei momenti in tutti i club in cui ho giocato». Le parole dell’ex attaccante rossonero dopo l’annuncio del suo ritiro

Gonzalo Higuain si è raccontato ai microfoni di Goal dopo l’annuncio del suo ritiro. Ecco le parole dell’attaccante ex Milan:

«La squadra dove ho giocato più a lungo è stata il Real Madrid, poi ho giocato quattro anni alla Juve, tre anni al Napoli, poi sei mesi al Milan, sei mesi al Chelsea. Se devo giudicare in base al tempo che ho passato in un club, posso dire Real Madrid, Napoli, Juve per l’affetto reciproco che mi lega a queste piazze. Ho vissuto bei momenti in tutti i club in cui ho giocato e anche con la Nazionale».