Higuain ci risiamo: l’argentino diventa una “grana” anche per la Juve?

L’avventura di Gonalo Higuain al Milan potrebbe ricordare, nell’epilogo, quella attuale con la Juventus. L’argentino si rifiuta di tornare?

Gonzalo Higuain, centravanti attualmente in forza alla Juventus, potrebbe aver deciso di non tornare a Torino. L’attaccante argentino, con l’emergenza Coronavirus esplosa in Italia, è volato in Argentina e tra pochi giorni sarà chiamato a tornare in vista della ripresa del campionato.

Secondo alcune indiscrezioni però il giocatore avrebbe deciso di non tornare a Torino restando così in Argentina, al momento non ci sono conferme (anche perché la Juventus non ha ancora ufficializzato le convocazioni dei propri atleti) ma l’ipotetico epilogo sembra sinistramente ricordare l’addio di Higuain dal Milan.