Highlights Milan-Vicenza 5-1: le immagini del match – VIDEO

Highlights Milan-Vicenza 5-1: guarda le immagini del match vinto dai rossoneri questo pomeriggio a Milanello grazie alle reti di Castillejo (doppietta), Colombo, Brahim Diaz e Sanga.

Da sottolineare anche le prestazioni di Kalulu, Calhanoglu autore di due assist, e Daniel Maldini l’unico rossonero rimasto in campo per tutti i 90 minuti di gioco.

🤝 #MilanVicenza: ICYMI 🎥

Here are the highlights from today's friendly ⚽

Gli highlights del 5-1 di Milanello contro il Vicenza ⚽#WeTheReady #SempreMilan pic.twitter.com/dI5Nt5iTAQ

