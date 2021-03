Helveg: «Prima le corsie laterali erano decisive, ora un po’ meno»

Helveg, ex giocatore storico rossonero, dice la sua sull’evoluzione delle corsie laterali, ecco la sua dichiarazione

Helveg, ex giocatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport in edicola questa mattina, le sue parole su Theo Hernandez e Hakimi:

«Theo Hernandez e Hakimi pensi averli tutti e due in squadra, uno a destra e uno a sinistra. Theo mi assomiglia di più, per la grinta e la voglia con cui scende in campo, anche se è più tecnico di me. Il calcio è cambiato, ci sono meno spazi. È difficile che oggi le fasce facciano veramente la differenza, anche se i calciatori possono essere decisivi in qualche partita».