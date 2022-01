ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Verona Milan femminile: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la dodicesima giornata di Serie A 2021/22

Verona – Milan femminile 0-4 LIVE: sintesi e moviola

1‘ – Iniziata la gara!

3‘ – Milan che comanda subito il gioco, l’Hellas si chiude

5‘ – Tiro dalla distanza di Grimshaw palla alta

8′ – Le due squadre in fase di studio. Difficile sfondare per l’Hellas Verona. Fase difensiva rossonera al momento perfetta

11′ – GOOOOOAAL DEL MILAN!!! Thomas entra in area e serve un assist al bacio per Bergamaschi che con il destro a giro la mette dentro! 0-1!

15′ – Doppia occasionissima Milan: Thomas anticipa De Sanctis e si presta a calciare sola davanti ad Haaland ma il tuo tiro finisce incredibilmente alto. Subito dopo errore in disimpegno della venete, ma Grimshaw non ne approfitta con il destro (grande parata dell’estremo difensore gialloblu).

20‘ – Milan in totale controllo. Hellas in grande difficoltà ad attaccare la profondità

22′ – Grande discesa sulla destra di Thomas che va sul fondo e mette in mezzo, chiude Horvat

24‘ – Altro buon recupero di Bergamaschi che ne salta due e prova ad imbucare in profondità per Grimshaw. La scozzese, però, non ci arriva e la palla si spegne sul fondo

27′ – GOOOOOAAAL DEL MILAN! Ancora Thomas in figura di assist women, pallone in mezzo per la corrente Longo che fa 0-2 a Vigasio!

29′ – GOOOOOOAAAAL DEL MILAN!! Guagni prima rete in maglia rossonera! Cross di Tucceri dalla bandierina, colpo in uscita di Haaland con il pugno, il pallone rimbalza sulla schiena di Guagni che fa 0-3!

31‘ – Ancora altra grande giocata delle rossonere, Thomas spreca davanti alla porta, che occasione!

35‘ – Dominio totale del Milan: Bergamaschi imbuca per Thomas, pallone troppo lungo

37′ – Gioco e lucidità, le rossonere stanno conducendo una gara pressoché perfetta a Verona.

38′ – GOOOOOAAL DEL MILAN! Cross di Thrige Andersen per il sinistro al volo di Tucceri che incrocia sul secondo palo e fa 0-4!

Verona Milan femminile 0-4: risultato e tabellino

RETE: 11′ Bergamaschi, 27′ Longo, 29′ Guagni, 38′ Tucceri

Hellas Verona (4-2-3-1): Haaland; Ledri, Horvat, Ambrosi, De Sanctis; Sardu, Jelencic; De Cao, Mancuso, Anghileri; Rognoni. A disposizione: Rubinaccio, Corsi, Oliva, Pasini, Lotti, Casellato, Cabrera, Bissoli, De Pellegrini. Allenatrice: Brutti.

Milan femminile (3-4-3): Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Guagni; Thrige Andersen, Grimshaw, Adami, Tucceri; Bergamaschi, Longo, Thomas. A disposizione: Babb, Fedele, Piemonte, Stapelfeldt, Miotto, Agard, Dal Brun, Selimhodzic, Cortesi. Allenatore: Ganz