Hateboer Leao niente rosso, il CorSport: «Che giustificazione ha il Var?». L’episodio difficile da spiegare

Il Corriere dello Sport questa mattina si sofferma così sul mancato cartellino rosso ad Hateboer per l’entrataccia su Leao.

“Hateboer va in scivolata su Leão con la gamba sinistra alta, piede a martello, tacchetti esposti, zona d’impatto ben sopra il malleolo. Solo la fortuna ha evitato guai peggiori (comunque la gamba e la caviglia di Leão si piegano). Maresca (forse coperto) opta per il giallo, ma Valeri al monitor di Lissone che giusti cazione ha? Ci stava il rosso, in campo o al VAR”.