Haaland, le parole del padre fanno sognare il Milan: «Potrebbe giocare in Italia in futuro». Queste la parole del papà del centroavanti

Il padre di Haaland fa sognare i tifosi di tutte le squadre, Milan compreso. Ecco le sue parole rilasciate a France Football sul futuro del figlio.

LE PAROLE –«Potrebbe rimanere al Manchester City per 15 anni, perché si trova molto bene e parliamo di un grandissimo club. Ma la mia impressione è che lui voglia dimostrare di poter vincere in qualsiasi dei grandi campionati. Potrebbe essere che vada così. In Germania c’è stato due anni e mezzo e potrebbe fare qualcosa del genere nel suo futuro. Stare tre anni in Premier League e poi andarsene in Italia, in Spagna o in Francia. Non c’è niente di deciso al riguardo, ma è una possibilità, perché Erling è capace di essere un vincitore in qualsiasi squadra».