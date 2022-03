Haaland al City? Guardiola: «Ogni estate ci associano 50 giocatori»

Le parole di Pep Guardiola su un possibile trasferimento di Erling Haaland al Manchester City

Pep Guardiola non ha voluto commentare le voci su un possibile trasferimento di Erling Haaland al Manchester City. Ecco le sue parole in conferenza stampa:

«Sapete che non rispondo a queste domande, perché me lo chiedete? Da quando sono qui, ogni estate, sembra che dobbiamo ingaggiare 50 giocatori. In questo momento è impossibile parlare di giocatori che sono non qui. Haaland è un giocatore del Dortmund. Potete chiedere di lui o di qualsiasi altro, la risposta sarà la stessa».