Gullit sulla stagione del Milan: «Un grande enigma, sinceramente non riesco a capire questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

Allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena la sfida valevole per la 30ª giornata di Serie A tra il Napoli e il Milan. Nel giorno della vigilia Gullit ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Di seguito un estratto sulla stagione rossonera.

LA STAGIONE DEL MILAN – «Mi ricorda quella del Chelsea, un’altra squadra che in questo momento è… un enigma. Sinceramente non ho capito che tipo di calcio voglia fare il Milan. Secondo me non ha trovato la direzione giusta: sulla carta la rosa è forte, soprattutto dopo il mercato di gennaio, e la vittoria della Supercoppa italiana, sembrava aver risolto tutti i problemi. Invece non è stato così: quell’affermazione in Arabia Saudita non ha trasmesso una reale sicurezza al gruppo e non c’è stato un miglioramento importante rispetto alla prima parte della stagione».