Gullit: «Il Milan prima di pensare al manager deve fare una cosa»

Gullit a La Gazzetta dello Sport ha commentato così la questione nuovo allenatore del Milan

Ruud Gullit ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha detto la sua sulla questione allenatore del Milan. L’ex campione crede che la società rossonera debba prima riscoprire il suo dna per tornare a fare bene in Serie A e non solo.

LE PAROLE – «Il Milan deve riscoprire il proprio dna e trovare un indirizzo a livello dirigenziale prima ancora di pensare al manager giusto».