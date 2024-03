Guler Milan, il Real lo offre ai rossoneri! Primo contatto con Florentino Perez: ULTIME

Guler Milan, il Real Madrid offre il gioiellino turco ai rossoneri! Primo contatto con Florentino Perez: ULTIME

Nelle ultime ore Marca aveva rilanciato la notizia di un possibile interessamento del mercato Milan nei confronti di Arda Guler: un profilo che, come confermato oggi da Tuttosport, è sempre nei pensieri della dirigenza rossonera.

Notizia di oggi è che il Real Madrid avrebbe contattato il Milan per provare a imbastire una possibile operazione sulla falsa riga di quella che qualche stagione fa ha portato in rossonero Brahim Diaz. Lato Diavolo, il turco piace ma il club rossonero non intende più lavorare per altri: per prenderlo il Milan vuole garanzie precise.