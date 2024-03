Guler Milan si scalda: rossoneri al lavoro con Florentino Perez, c’è una NOVITÀ importante sul futuro del turco

Tuttosport oggi in edicola è tornato a parlare del futuro di Arda Guler, in passato obiettivo del mercato Milan e che nel corso della prossima estate potrebbe tornare nei radar dei rossoneri.

Il Real Madrid vorrebbe replicare l’operazione messa in atto con Brahim Diaz, “parcheggiando” il giocatore a Milano per un paio di stagioni prima di richiamarlo alla base già maturo. Il Milan è favorevole ma cercherà di strappare condizioni più convenienti per evitare di perdere il giocatore in caso di sua esplosione.