Guidi avverte: «Contro il Parma torna Rabiot, ma il rischio di un nuovo stop è concreto. I numeri parlano chiaro: senza di lui…»

Guidi avverte i tifosi rossoneri: Rabiot ci sarà contro il Parma, ma resta a rischio squalifica in vista del derby. Queste le sue preoccupazioni

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Marco Guidi ha discusso del ritorno di Adrien Rabiot in campo dopo la squalifica rimediata contro il Pisa e delle implicazioni della sua presenza nel Milan. Il francese, dopo aver scontato la squalifica, è pronto a riprendersi il suo posto nel centrocampo rossonero contro il Parma a San Siro, ma il rischio di un nuovo stop potrebbe preoccupare i tifosi.

SUL RITORNO DI RABIOT – «La buona notizia è che torna Adrien. Scontata la squalifica rimediata nel concitato finale di Pisa, Rabiot è pronto a piazzarsi di nuovo nel centrocampo del Milan che sfida il Parma a San Siro. E la cattiva notizia allora qual è? L’espulsione per doppia ammonizione della Cetilar Arena ha fatto sì che il nome del francese sia rimasto comunque nell’elenco dei diffidati rossoneri. Tradotto in termini pratici: al prossimo cartellino giallo, il giudice sportivo fermerà di nuovo Adrien. E con il derby contro l’Inter alle porte – si giocherà nel weekend dell’8 marzo – la cosa inquieta non poco i tifosi del Diavolo».

LA DIFFERENZA CON E SENZA RABIOT – «Perché i numeri sono chiari: c’è un Milan con e un Milan senza Rabiot. Il primo indizio è facile: l’unica sconfitta della squadra di Massimiliano Allegri in Serie A è arrivata alla prima giornata contro la Cremonese, quando il francese era ancora un giocatore del Marsiglia, seppure in rotta con l’ambiente dopo la “rissa” con Rowe (oggi al Bologna) nello spogliatoio di Rennes. Al suo arrivo a Milano, poche settimane dopo, Max l’ha subito schierato titolare (Milan-Bologna 1-0, terza giornata) e da lì, se non per cause di forza maggiore – infortuni o squalifiche -, non ha mai rinunciato al suo pupillo, almeno in campionato. Dicevamo dei numeri, che in questo caso sono più che un altro indizio: nelle 8 giornate in cui il Diavolo ha dovuto fare a meno di Adrien, il bottino è stato di appena 13 punti, a una media di 1,62 a partita. Con tale andamento, oggi il Milan sarebbe addirittura ottavo in classifica, con 40-41 punti. Per fortuna, però, nelle altre 17 gare di Serie A Rabiot c’era eccome: 12 vittorie, 5 pareggi e nessun ko con l’ex Marsiglia in mezzo al campo. Un bottino di 41 punti a una media di 2,41 a partita».

