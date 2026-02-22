Probabili formazioni Milan Parma, Bartesaghi braccetto ed Estupinan titolare. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan si prepara a tornare subito nel rettangolo di gioco dopo il recente pareggio contro il Como. Il club meneghino, sotto la guida tecnica del pragmatico Massimiliano Allegri, affronterà il Parma in occasione della 26esima giornata del campionato di Serie A Enilive.

Le ultime da Milanello: la conferenza di Allegri

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico rossonero ha confermato che la rosa è al completo. Nonostante la disponibilità di tutti gli effettivi, la gestione strategica del Direttore Sportivo Igli Tare — dirigente albanese noto per la sua capacità di scovare talenti internazionali e costruire organici competitivi — impone rotazioni mirate. Secondo quanto riportato dall’inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano, la formazione del Diavolo presenterà diverse novità rispetto alla sfida di mercoledì scorso.

Milan-Parma: l’undici titolare testato a Milanello

Tra i pali agirà l’inamovibile Mike Maignan, portiere francese celebre per i suoi riflessi felini e la grande precisione nel gioco con i piedi. La linea difensiva a tre vedrà il ritorno alla leadership di Fikayo Tomori, centrale inglese rapido e aggressivo, affiancato da Matteo Gabbia, difensore cresciuto nel vivaio rossonero, e dal giovane talento Davide Bartesaghi, terzino di prospettiva che Allegri sta plasmando con attenzione.

A centrocampo, il Milan punta sulla fisicità di Ruben Loftus-Cheek, mezzala britannica dominante nei contrasti, e sulla classe infinita di Luka Modric, il veterano croato Pallone d’Oro capace di dettare i tempi di gioco come pochi al mondo. Insieme a loro, la dinamicità di Adrien Rabiot, centrocampista francese di spessore internazionale, mentre sulle corsie esterne agiranno Alexis Saelemaekers e il nuovo innesto Pervis Estupiñán, esterno ecuadoriano di grande spinta.

In attacco, spazio alla fantasia: Christian Pulisic, il “Captain America” funambolico tra le linee, supporterà l’estro di Rafael Leao, il fuoriclasse portoghese nonché uomo simbolo della fase offensiva della squadra di Allegri.

Tabellino Probabile Formazione Milan (3-5-2)

Ecco lo schieramento provato questa mattina a Carnago: