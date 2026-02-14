Guidi elogia il Milan di Allegri: «Squadra che non incanta, ma vince. Ora attende il risultato dell’Inter…»

Guidi, su La Gazzetta dello Sport, parla così del Milan di Allegri dopo la vittoria in campionato contro il Pisa

Il Milan soffre ma strappa tre punti d’oro, portandosi momentaneamente a -5 dalla vetta. Come analizzato da Marco Guidi su La Gazzetta dello Sport, i rossoneri riescono a sfatare la maledizione contro le neopromosse, superando il Pisa per 2-1 grazie a un finale acceso. La vittoria permette a Massimiliano Allegri di accorciare il distacco dall’Inter capolista, in attesa del big match tra i nerazzurri di Chivu e la Juventus.

Guidi, lo show di Luka Modric e la magia d’esterno

A risolvere una partita che si stava complicando ci ha pensato il fuoriclasse croato. Quando il Pisa di Inzaghi sperava ormai nel pareggio, è salito in cattedra l’ex Pallone d’Oro: «Luka porta palla dalla trequarti, serve Ricci in area, chiede il triangolo e beffa Nicolas con un tocco sotto d’esterno». Una giocata d’autore che ha tolto le castagne dal fuoco ad Allegri, confermando come la classe individuale possa superare anche le difficoltà tattiche incontrate contro i toscani durante i novanta minuti.

Non sono però tutte rose e fiori per i rossoneri, che nel finale hanno dovuto fare i conti con il nervosismo. Adrien Rabiot è stato infatti allontanato dal campo: «In pieno recupero, Rabiot viene espulso; avrebbe saltato comunque il Como perché diffidato». Il Milan ha stretto i denti fino al fischio finale di Fabbri e ora sposta lo sguardo verso San Siro, dove mercoledì recupererà la sfida contro il Como di Fabregas, cercando di sfruttare ogni eventuale passo falso dei cugini nerazzurri nel derby d’Italia.