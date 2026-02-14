Amelia crede nel Milan: «Scudetto possibile se resta in scia fino a marzo. Con Allegri…»

Amelia, intervenuto su Sportitalia, ha parlato così del Milan di Allegri in vista della corsa Scudetto contro l’Inter

Secondo Marco Amelia, il Milan di Massimiliano Allegri ha tutte le carte in regola per sognare il titolo. Intervenuto come ospite su Sportitalia, l’ex portiere rossonero ha analizzato la rincorsa dei diavoli, sottolineando come la prudenza del tecnico livornese faccia parte di una strategia comunicativa ben precisa, mentre la squadra continua a macinare risultati importanti.

Nonostante il cammino quasi perfetto della squadra di Cristian Chivu, Amelia individua nei passi falsi contro le “piccole” l’unico vero ostacolo che ha separato finora il Milan dalla vetta. Se i rossoneri avessero gestito meglio alcune sfide sulla carta agevoli, la situazione sarebbe ben diversa: «Il Milan ha perso dodici punti contro sei squadre che sono nella parte destra della classifica: se avesse fatto qualche risultato in più sarebbe alla pari dell’Inter». La solidità mostrata nei grandi appuntamenti rimane però il punto di forza su cui costruire la rimonta.

Amelia, la volata finale e il fattore mentalità

Il mese di marzo sarà lo spartiacque decisivo per le ambizioni di Allegri. Se il distacco dai nerazzurri rimarrà contenuto, la profondità della rosa potrebbe fare la differenza nella volata finale: «Se riesce a stare a marzo non troppo distante dall’Inter, secondo me da lì alla fine se la può giocare perché ha le qualità e la rosa per poterlo fare». Per Amelia, l’arma segreta resta l’identità vincente del club: «Soprattutto ha una mentalità per poterlo fare, questa è la cosa più importante».