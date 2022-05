Guerra Ucraina, Shevchenko duro: «Finchè parlano le armi i russi non possono gareggiare». Le sue dichiarazioni

Andryi Shevchenko, alla rivista Oggi, ha parlato dell’esclusione dei russi dalle competizioni sportive.

ATLETI E SQUADRE RUSSE FUORI DALLE COMPETIZIONI – «È giusto così. Finché parlano le armi, i russi non possono gareggiare. Non c’è spazio nel mondo dello sport per chi appartiene a tutto questo».