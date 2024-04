Gudmundsson Milan: la rivale dei rossoneri prova a bruciare la concorrenza, le ULTIME

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Gudmundsson. L’Inter prova a battere la concorrenza dei rossoneri, la mossa di Marotta

La ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Simone Inzaghi per la prossima stagione è l’obiettivo principale del mercato Inter per l’estate. Tra i vari profili sondati, i nerazzurri sembrano intenzionati ad accelerare su uno: Albert Gudmundsson, accostato anche al calciomercato Milan.

Come rivelato da Sportitalia c’è stato un primo contatto tra le parti andato in scena la settimana scorsa, con i nerazzurri che hanno cercato di comprendere l’effettiva fattibilità dell’operazione. I costi dell’affare sono alti, per via delle richieste del Grifone e della folta concorrenza. La chiave per arrivare alla fumata bianca può essere l’inserimento di alcune contropartite tecniche, ma non si è ancora arrivati a quella profondità di discussione nella trattativa tra i due club.