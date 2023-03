Guardiola: «In Italia ci andrò più in vacanza che ad allenare». Oggetto dei desideri dei rossoneri in passato, così parla del futuro

Pep Guardiola, ‘frutto proibito’ del Milan in passato, ha parlato a Sky Sport, dopo la vittoria del suo Manchester City in Champions contro il Lipsia, del suo possibile approdo in Italia in futuro.

Le sue parole: «Tutte le cose belle che succedono in Italia mi fanno felice, ma penso che ci andrò più in vacanza che ad allenare».