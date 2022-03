Guagni: «Con il Milan vogliamo arrivare in alto, ce la possiamo fare»

Alia Guagni intervenuta ai microfoni di Futbol Emotion Italia ha detto la sua sul calcio femminile e gli obiettivi al Milan Femminile

«Il calcio femminile sta crescendo tanto e lo sta facendo da anni, con il Mondiale c’è stato un boom incredibile, poi qualche rallentamento fisiologioco dovuto al Covid ma è in crescita, si possono vedere molte più partite, tante persone lo seguono, prima era impensabile. Il livello si sta alzando, il professionismo sarà ancora uno step in più che fa decisamente ben sperare per le nuove generazioni».

OBIETTIVI – «Il mio obiettivo è far bene e ritrovarmi al 100%, vengo da un periodo complicato ma voglio far bene per la mia squadra e per la Nazionale. Con il Milan vogliamo arrivare in alto, il campionato è difficile ma facendo bene ce la possiamo fare»