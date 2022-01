Guagni: «Emozionata e carica di essere qui al Milan femminile»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alia Guagni ha rilasciato le prime dichiarazioni sul proprio canale Instagram, ecco le parole del nuovo acquisto del Milan femminile

«Pronta ed emozionata per l’inizio di questa nuova avventura al Milan femminile. Un club importante con grandi obiettivi. Non vedo l’ora di giocare con la maglia rossonera per raggiungerli. Io sono carica e voi?»