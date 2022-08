Graziani: «L’Inter è la squadra più forte della Serie A». Le parole dell’ex calciatore

Ciccio Graziani è intervenuto ieri sera nel corso della trasmissione Pressing e ha parlato dell’Inter come la squadra più forte di Serie A. Ecco le sue parole:

«Se l’Inter non cambia e trova un’alternativa difensiva visto che è andato via Ranocchia e numericamente hanno bisogno di un centrale in più, ad oggi resta la squadra più forte della Serie A»