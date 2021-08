Gravina: «Addio di Donnarumma? Dispiace ma a calcio si gioca in undici»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, in un’intervista ha parlato anche dell’addio di Donnarumma alla Serie A

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto a La Gazzetta dello Sport parlando anche della partenza di Donnarumma e Lukaku dalla Serie A.

«Dispiace che Donnarumma e Lukaku abbiamo cambiato campionato: sono perdite importanti a livello di individualità, ma il calcio si gioca in undici, è uno sport di squadra. Stiamo avviando una fase importante in linea con la mia norma di non spendere più dell’ammontare dei ricavi. E per dei big in uscita, ci sono anche giovani interessanti in entrata».

