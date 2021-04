Governo francese: «Super League totale sciocchezza sportiva»

Gabriel Attal, portavoce del Governo francese, ha criticato il progetto della Super League: le sue dichiarazioni

Gabriel Attal, portavoce del Governo francese, ha criticato il progetto della Super League. Le sue dichiarazioni ai microfoni de L’Equipe.

«Si tratta da una totale sciocchezza sportiva. Non mi importante che lo sport possa fare soldi. Quello che mi preoccupa è quando i soldi fanno dimenticare alle persone cos’è lo sport. Per fortuna alcuni dei club fondatori sono tornati in sé dopo il comunicato dell’altra sera».