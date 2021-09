Gol Theo Hernandez: il Milan raddoppia

Theo Hernandez sigla la rete del 2-0 nel match di San Siro contro il Venezia. Ecco come è avvenuta la rete

Prima rete stagionale di Theo Hernandez. Il terzino, entrato al posto di Ballo-Touré al 59′, sigla il gol del 2-0 contro il Venezia, che mette in ghiaccio il match per il Milan.

Azione partita da un grande spunto di Saelemaekers, che allarga a sinistra per Theo, controllo in area e mancino sul secondo palo che non lascia scampo a Maenpaa. Pioli, e tutto il mondo rossonero, spera che questa rete sblocchi anche mentalmente il terzino rossonero.