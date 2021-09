Theo Hernandez: il terzino del Milan non è partito benissimo in questo avvio di stagione. Piola si augura una svolta

Theo Hernandez e il problema dell’inizio di stagione. Potrebbe essere un titolo di qualche romanzo, invece, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, è uno dei crucci tecnici del Milan in questo avvio. Il terzino viene paragonato dalla rosea ad un diesel che fatica a partire.

In effetti, Theo in rossonero non ha mai avuto grandi partenze: il primo anno ha subìto un infortunio, mentre lo scorso anno è entrato in forma verso inizio ottobre. Pioli spera di avere risposte dal suo diesel già da questa sera contro la Juventus.