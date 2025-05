Gol Pulisic, il Milan ribalta il Bologna: sempre l’americano decisivo! – VIDEO

Gol Pulisic – Il Milan si porta sul 2-1 a San Siro, dopo Gimenez ora ha trovato la via della rete lo statunitense

Il Milan si porta in vantaggio con il Bologna, al minuto numero 79, sei minuti dopo il pareggio di Santiago Gimenez, è Christian Pulisic a segnare la rete del 2-1. Sempre capitan America decisivo, come spesso accaduto in Serie A e non solo.

⚽️ GOAL: Pulisic



🇮🇹 Milan 2-1 Bolognapic.twitter.com/yOmdl9AXSA — Goals Xtra (@GoalsXtra) May 9, 2025

Chukwueze prende iniziativa sulla sinistra servendo Joao Felix. Il tentativo di tiro del portoghese viene attenuato dal difensore, il più lesto ad arrivare è Pulisic che con grande freddezza porta in vantaggio il Diavolo.