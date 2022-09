Gli orari di Casa Milan nella giornata del Derby: i dettagli

Ecco i dettagli sugli orari di Casa Milan nella giornata del Derby

Ecco i dettagli sugli orari di Casa Milan nella giornata del derby di Milano e giornata in cui verrà sicuramente preso d’assalto.

Casa Milan sede anche del moderno headquarter del Club, aprirà le sue porte a partire dalle ore 9:00 per permettere a tutti i tifosi di vivere una giornata nel cuore del Milan. Ad attenderli, il Museo Mondo Milan, luogo dove poter rivivere le più belle emozioni e le vittorie del Club Campione d’Italia (presente anche il trofeo dello Scudetto) e il Bistrot di Casa Milan, progetto all’insegna del gusto e del benessere nato in collaborazione con il partner Segafredo Zanetti. Il Milan Store, dove sarà possibile acquistare tutti i prodotti ufficiali e le nuove collezioni 2022/23 AC Milan e la Biglietteria Stadio, invece, apriranno come di consueto alle ore 10:00.