Giuseppe Sala: «Ringrazio i milanesi per aver rispettato sin ora le regole…»

Giuseppe Sala ringrazia Milano per le regole rispettate sino a questo momento, vista l’emergenza coronavirus

Giuseppe Sala direttamente sul proprio profilo Instagram, aggiorna la situazione sull’emergenza coronavirus, ringraziando anche il popolo milanese. Le sue parole.

«Abbiamo capito che è una lunga maratona e non uno sprint e vorrei oggi ringraziare i milanesi che stanno facendo la loro parte, che si stanno comportando bene, a parte alcune eccezioni di comportamenti inaccettabili»

Prosegue: «Oggi noi siamo chiamati a fare questo, a resistere. Resistere perché Milano ancora non è stata toccata dalla diffusione del virus come altre città lombarde e non lo può essere, per la nostra salute, per i nostri cari, ma anche perché immaginate il crollo di una città da 1,4 milioni di abitanti cosa produrrebbe sul sistema sanitario, sarebbe un disastro».