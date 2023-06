Giuntoli alla Juve, è fatta: bianconeri pronti ad accogliere il ds

Giuntoli alla Juve, è fatta: i bianconeri avranno il direttore sportivo, che si libererà dal Napoli. I dettagli

Arrivano nuove e definitive conferme: è in chiusura l’accordo tra Giuntoli e De Laurentiis per lasciare subito il Napoli. Nel pomeriggio gli ultimi contatti tra le parti per definire la risoluzione del contratto.

Il direttore sportivo è ora ad un passo dal trasferimento alla Juventus. Mancherebbe ormai soltanto l’ufficialità da parte del club bianconero.