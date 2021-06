Giunti: «C’era il rischio di sottovalutare il match. Così non è stato»

Intervistato al termine della gara vinta contro l’Ascoli, Federico Giunti ha così parlato del successo contro i marchigiani

«Quando incontri una squadra che sulla carta non ha più niente da chiedere al campionato il pericolo di sottovalutare l’impegno è sempre un rischio. Così non è stato e abbiamo controllato la gara fino al rigore loro, fortuna che Moleri è stato bravo a respingerlo per non farci vivere un ultimo quarto d’ora di fuoco. Dopo abbiamo controllato di nuovo la gara fino alla fine».