Giuliani: «Ecco cosa dovremo fare contro la Roma e contro il Sassuolo» – VIDEO

Il portiere del Milan Femminile, Laura Giuliani, ha parlato così in occasione della preview del Fourth Kit rossonero con la Puma

Dall’inviato Daniele Grassini – Intervenuta a Milano, presso lo Spazio Maiocchi nel corso dell’evento organizzato per la preview della quarta divisa rossonera, Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile, ha parlato così.

SEMIFINALE DI COPPA ITALIA CONTRO LA ROMA – «Dobbiamo scendere in campo e giocare come sappiamo. Andare in campo e mettere in pratica quello che alleniamo tutti i giorni. Poi la partita parte 0 a 0 e ci sarà da divertirsi».

POULE SCUDETTO – «Il Sassuolo è una squadra che gioca palla a terra e che ha delle bellissime trame di gioco. Sta acquisendo col tempo consapevolezza e non dobbiamo sottovalutarla, chiudere bene gli spazi e la profondità e poi cercare di impostare il nostro gioco sfruttando gli esterni cercando di fare più gol possibili senza prenderli».

SULL’AMICHEVOLE TRA ITALIA E INGHILTERRA – «Ogni partita è a sé ma sono tutte partite bellissime da giocare, stimolanti, che portano soprattutto tanta esperienza. Ci stiamo divertendo noi, stiamo facendo divertire fuori. Abbiamo ritrovato consapevolezza e partiamo da quello che abbiamo fatto nelle ultime partite per costruire quello che viene dopo, anche perché continuando su questa striscia possiamo toglierci delle soddisfazioni».