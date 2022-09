Laura Giuliani, ha parlato ai microfoni di Milan Tv commentando la vittoria delle rossonere contro il Parma

«Abbiamo giocato di squadra, la cosa più bella è vedere mettere in pratica quello che si è provato in allenamento. E’ un Milan che non molla mai che tiene sempre alta la testa. Volevo fare i complimenti alle mie compagne perchè hanno fatto gol tantissime giocatrici diverse, a dimostrazione del gioco corale che mettiamo in campo. Abbiamo tante leader diverse, dobbiamo continuare su questa strada, tirando dentro le più giovani, ci sono delle giocatrici che possono dare ancora di più cerchiamo di aiutarle a tirare fuori quest’aspetto.»