Giudice sportivo, un’ assenza pesante anche nel Genoa

Oltre a Zlatan Ibrahimovic, il giudice sportivo ha confermato un turno di squalifica anche per un giocatore del Genoa

Oltre a Zlatan Ibrahimovic, il giudice sportivo ha confermato un turno di squalifica anche al capitano del Genoa Domenico Criscito che salterà dunque la sfida contro il Milan in programma domenica prossima a San Siro.

Il difensore del grifone è stato squalificato per aver rimediato un giallo, era in diffida, nell’ultima gara giocata dai liguri in campionato contro la Juventus.