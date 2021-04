Squalifica Ibrahimovic: la lettura del referto non ha portato alla temuta “mano pesante” da parte del giudice sportivo. Ecco perché

La lettura del referto di Parma-Milan stilato dall’arbitro Maresca non ha portato ad alcuna “mano pesante” da parte del giudice sportivo che ha deciso di assegnare solo un turno di squalifica a Zlatan Ibrahimovic. Non è stato dunque riscontrato alcun atteggiamento offensivo o gravemente ingiurioso, bensì una critica irrispettosa, da parte del centravanti svedese che, tuttavia, salterà la prossima sfida di campionato dei rossoneri in casa contro il Genoa.

La decisione del giudice sportivo conferma, in parte, l’errore di Maresca che difficilmente tornerà ad arbitrare partite del Milan, o più in generale big match, nell’immediato futuro.