Giroud a Sky: «Ecco come sto dopo l’infortunio»

Olivier Giroud ha parlato a Sky prima della partita tra Milan e Verona. Le dichiarazioni dell’attaccante rossonero

Ai microfoni di Sky, Giroud ha parlato prima di Milan Verona.

«Sono molto felice con la mia schiena, adesso sta meglio, sono molto felice di tornare per aiutare la squadra a vincere. Penso che ho bisogno di fare quello che so fare per la squadra, nell’area. Finire bene le azioni della squadra e partecipare alla manovra, con entusiasmo e la mia esperienza. Mi piace tanto l’energia e l’entusiasmo che la squadra mostra tutti i giorni in allenamento e sono molto felice con la positività che anche il mister prova a trasmetterci».