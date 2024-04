Giroud chiede un rigore in Roma Milan, Marciniak va al VAR e... fischia fallo al rossonero! FOTO

Giroud chiede un rigore in Roma Milan, Marciniak va al VAR e… fischia fallo al rossonero! La FOTO e cosa è successo

Una mischia con tanti tocchi di mano in area di rigore nei minuti finali del primo tempo di Roma Milan.

L’attaccante Giroud chiede un calcio di rigore per il tocco di mano di un giallorosso: Marciniak si dirige al VAR con i tifosi rossoneri che speravano di poter riaprire il match con un calcio di rigore. L’arbitro invece ha fischiato fallo dell’attaccante francese per aver toccato per primo la palla sul braccio.