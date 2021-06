Giroud Milan: oggi contatti telefonici tra il Chelsea e l’entourage del giocatore

Giroud Milan, la situazione può sbloccarsi: oggi sono in programma contatti telefonici tra il Chelsea e l’entourage del giocatore

Potrebbe sbloccarsi a breve la questione Giroud.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, oggi sono in programma dei contatti telefonici tra il Chelsea e l’entourage del giocatore: il Milan non vuole spendere e ha come prerogativa quella di chiudere l’affare a costo zero. La prossima settimana la trattativa entrerà nel vivo.