Giroud ammette: «Da bambino tifavo per il Milan», poi la frase su Maldini che ha infiammato i tifosi. Le ultimissime notizie

Intervistato da Le Parisien, Olivier Giroud, ex Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni da brividi sul club rossonero. Di seguito il grande elogio a Maldini e non solo.

PAROLE – «Da bambino tifavo per quel Club, per cui aver avuto la possibilità di difendere quei colori per tre anni è stato un grandissimo orgoglio. Ho avuto l’opportunità di lavorare con Maldini, Pioli, Ibra… In Italia mi sono divertito».