Giroud lancia un segnale al Milan: cambierà d’ora in poi la gestione dell’attaccante frattense, infortunatosi in Nazionale

Il peggio sembra essere passato. Dopo la tanta paura il Milan può tirare un sospiro di sollievo: le condizioni di Giroud non preoccupano e il francese potrebbe anche recuperare per il derby.

Tuttavia l’infortunio dell’attaccante, analizza Tuttosport, deve essere un segnale in vista del tour de force che attende il Milan fino alla prossima sosta: Giroud andrà gestito e anche lui deve capire che per rendere al meglio dovrà tirare il fiato in qualche partita.