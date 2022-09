Giroud punta a Dinamo e Napoli, Pioli confida nella speranza

Olivier Giroud è tornato a segnare gol decisivi per il bene del Milan di Stefano Pioli, quest’ultimo confida in questa speranza per affrontare…

Solo gol pesanti per Giroud. Quando il gioco si fa duro, l’ex Chelsea tira i graffi più decisivi. Un leader tecnico e mentale.

Da quando è iniziata la stagione le ha giocate tutte, sette partite su sette, segnando già la bellezza di tre gol: uno al Bologna, uno nel derby contro i nerazzurri e uno a Marassi. Il suo elisir di lunga vita? Kiwi, preghiere e danza moderna.

Pioli confida dunque nella speranza in vista dei due match importanti con Dinamo Zagabria in Champions League e Napoli in campionato.