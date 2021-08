Giroud: sfida al tabù della 9, nella prima assoluta a San Siro

Olivier Giroud debutta a San Siro, contro il Cagliari c’è l’incantesimo del dopo Inzaghi da sfatare e decollare con Milan

Un tabù da sfatare. Nella sfida di questa sera contro il Cagliari, Olivier Giroud scenderà in campo per la prima volta a San Siro. Ha girato mezzo mondo ma mai fino ad adesso aveva avuto l’occasione di scedere in campo nel tempio rossonero.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, contro i rossoblù ci sarà aria di festa, con 35mila tifosi (tutto esaurito) a spingere i rossoneri e Giroud vuole ricambiare con il primo gol ufficiale con la maglia del Milan. Anche perchè c’è da rompere un tabù: i dieci numeri nove che dal 2012-13 si sono alternati al centro dell’attacco milanista sono rimasti all’asciutto al debutto davanti ai propri tifosi. Unica eccezzione fu Luiz Adriano contro l’Empoli.

L’attaccante francese non ha problemi di scaramanzia e nella sua storia gol e trofei si sono susseguiti a prescindere dal retro della casacca. I tifosi aspettano di rivedere un 9 a segno al debutto da sei anni. Era un 29 agosto anche allora, è il momento di aggiornare il calendario.