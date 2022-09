Giroud: «Io al Mondiale? C’è già una gerarchia consolidata»

Olivier Giroud parla così della possibilità di una convocazione al prossimo Mondiale. Le sue dichiarazioni a RTL

Olivier Giroud parla di una convocazione per il Mondiale in Qatar. L’attaccante del Milan è stato convocato da Deschamps al posto dell’infortunato Benzema, ma in vista della manifestazione iridata non ha il posto assicurato. Le sue parole a RTL:

«Didier Deschamps mi ha spiegato molto semplicemente che oggi c’è una gerarchia consolidata nella Nazionale. Anche in panchina ho sempre fatto gli interessi della squadra. Quando Karim ha segnato all’Europeo, sono stato il primo a congratularmi con lui e a saltargli addosso. Gioco per la squadra, lo faccio ovunque.»