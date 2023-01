Giroud tra i giocatori più influenti del calcio francese secondo L’Equipe: «Un regalo da record». Il quotidiano celebra il rossonero

L’Equipe, il maggiore quotidiano sportivo in Francia, ha stilato una classifica dei trenta personaggi più influenti nel mondo del calcio francese: c’è anche un rossonero in questa classifica.

Si tratta di Oliver Giroud, che ha conquistato il 14 esimo posto. Il quotidiano francese su di lui scrive: «Olivier Giroud, un regalo da record. Dopo aver lottato per mesi con Didier Deschamps per rientrare nella squadra francese per la Coppa del Mondo, Olivier Giroud è diventato, a 36 anni, il capocannoniere della storia dei Blues»