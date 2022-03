Giroud sul futuro: «Voglio restare ancora un po’ al Milan». Le parole dell’attaccante francese

Olivier Giroud ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo futuro al Milan.

A LUNGO AL MILAN – «Come Ibra? Condividiamo la stessa voglia e determinazione di andare oltre i limiti e continuare a dare il nostro contributo. Non so se giocherò fino a quarant’anni, ma voglio rimanere al vertice finché il fisico me lo permette. Mentalmente sono già pronto. Al Milan sto bene, i tifosi mi hanno accolto benissimo, ho sfruttato al meglio questa opportunità ritagliandomi il mio spazio. E’ chiaro che sul medio periodo ho voglia di restare per un altro po’ al Milan».